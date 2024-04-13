«Постоянно чего-то отрезаем»: Хайдаров раскрыл правду о новых операциях Киркорова

Поп-король все еще находится в поисках идеального тела.

Певец Филипп Киркоров вновь пытается перекроить свой образ, а помогает ему в этом звездный хирург Тимур Хайдаров. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Врач утверждает, что поп-звезда продолжает наведываться к нему ради новых операций по изменению внешности. И визиты Киркорова не ограничиваются обычными посиделками.

Это сильно удивило фанатов, ведь артист в 2023 году наделал шума, сильно помолодев и постройнев после нахождения в клинике доктора. Но, похоже, поп-король все еще находится в поисках идеального тела.

Так как еще в прошлом году звезда изменилась до неузнаваемости — сильно помолодела благодаря новой пластической операции.

«Я же его часто оперирую. Постоянно мы чего-то там ему отрезаем», — шутит Хайдаров.

Сейчас же Киркоров делает акцент на другом. Он сильно заинтересовался набиванием татуировок.

Ранее 5-tv.ru писал, что поп-король шокировал коллег и поклонников, показав татуировку на всю спину. Да не простую, а с изображением самого себя.