«Постоянно чего-то отрезаем»: Хайдаров раскрыл правду о новых операциях Киркорова
Хайдаров рассказал, что Киркоров периодически делает новые операции
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Поп-король все еще находится в поисках идеального тела.
Певец Филипп Киркоров вновь пытается перекроить свой образ, а помогает ему в этом звездный хирург Тимур Хайдаров. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
Врач утверждает, что поп-звезда продолжает наведываться к нему ради новых операций по изменению внешности. И визиты Киркорова не ограничиваются обычными посиделками.
Это сильно удивило фанатов, ведь артист в 2023 году наделал шума, сильно помолодев и постройнев после нахождения в клинике доктора. Но, похоже, поп-король все еще находится в поисках идеального тела.
Так как еще в прошлом году звезда изменилась до неузнаваемости — сильно помолодела благодаря новой пластической операции.
«Я же его часто оперирую. Постоянно мы чего-то там ему отрезаем», — шутит Хайдаров.
Сейчас же Киркоров делает акцент на другом. Он сильно заинтересовался набиванием татуировок.
Ранее 5-tv.ru писал, что поп-король шокировал коллег и поклонников, показав татуировку на всю спину. Да не простую, а с изображением самого себя.
Читайте также
81%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?