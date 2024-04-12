МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Этот шаг стал ответом на действия Любляны.

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

Этот шаг стал ответной мерой на безосновательное лишение аккредитации сотрудника российского посольства в Любляне. Для вручения ноты в МИД была вызвана посол Словении Дарью Бавдаж Курет.

«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», — подчеркнули в ведомстве.

В марте 2024-го власти Словении объявили сотрудника посольства России в Любляне персоной нон грата, заявив, что его деятельность «не совместима с дипломатическим статусом».

Стоит отметить, что в апреле 2022 года Словения потребовала у России сократить штат своего посольства, приравняв количество российских дипломатов к числу членов дипломатического представительства республики в Москве. В результате вместо 41 российского дипломата в Любляне осталось восемь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД России вызвал посла Австрии из-за высылки двух российских дипломатов.

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