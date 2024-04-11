МИД России вызвал посла Австрии из-за высылки двух российских дипломатов

МИД РФ вызвал посла Австрии Вернера Альмхофера и вручил ему ноту протеста. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

Действия МИД РФ стали ответом на решение властей Австрии объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Вене.

«Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения, наносит серьезный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии», — подчеркнули в ведомстве.

МИД РФ объявил сотрудника посольства Австрии в Москве персоной нон грата и предписал ему покинуть Россию до 18 апреля. Также в ведомстве добавили, что ответные меры на этом не исчерпаны.

Австрия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата в марте этого года. Еще четырех дипломатов официальная Вена выслала из страны месяцем ранее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за введенных санкций.