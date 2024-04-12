«Есть исключение»: можно ли оформить декретные выплаты после увольнения

Депутат рассказал о лазейках в российском законодательстве.

Гражданки России имеют право претендовать на декретные выплаты даже после увольнения с работы. Такие выплаты будут составлять 100% от среднего заработка за каждый день. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин для портала NEWS.ru.

Согласно закону, если женщина не работает, то она уже не может получать пособия. Однако из этого правила есть исключение. По словам Чаплина, она может обратиться к своему бывшему работодателю, если отпуск по беременности и родам начался в течение одного месяца после увольнения.

Плюс к этому, депутат отметил, что для обращения веской причиной является переезд женщины по месту жительства мужа, если она подтвердит это документально. Еще одна причина — по медицинскому заключению. То есть, если женщине нужно лечение в другом субъекте или ей нельзя работать вообще.

Третья причина: если женщина уволилась из-за того, что вынуждена заботиться о члене семьи с ограничениями по здоровью.

Можно также обратиться в Соцфонд, если вашу организацию ликвидировали или закрыли ИП.

Важно уточнить, что что женщина имеет право на пособие в течение 12 месяцев после увольнения, если она в этот период зарегистрировалась в центре занятости как безработная.

Если женщина пришла на новую работу, то стоит подать заявление уже новому работодателю. Пособие по беременности и родам будет оформлено с учетом заработка на предыдущем месте работы.

Депутат напомнил, что в 2024 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит до 565 тысяч рублей, а ежемесячная декретная выплата — до 49 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет.