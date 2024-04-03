Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Мера направлена на поддержку семей.

Срок выплаты по уходу за ребенком предлагают увеличить до трех лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Госдуме разработали законопроект, согласно которому срок выплаты по уходу за ребенком может быть увеличен с полутора до трех лет. С предложением к главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову обратился глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщили «Известия».

Миронов пояснил, что необходимо поддерживать семьи. Денежное пособие может стать хорошей помощью. В документе же отмечено, сколько россияне тратят на содержание ребенка — до 30 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что эта сумма для 75% семей не превышает трети ежемесячного дохода, а для каждого пятого она составляет 30–50% дохода. Из-за этого многие отказываются уходить в отпуск по уходу за ребенком.

«Особенно сильно это сказывается на одиноких родителях, которые в силу своего социального положения и отсутствия помощи от второго супруга вынуждены демонстрировать высокую экономическую активность для обеспечения себя и своего ребенка», — объяснил Миронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пособия по уходу ребенком положены отцу.

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