От боли путал названия городов: Леонид Якубович попал в руки врачей после тяжелых съемок

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 43 0

Леонид Якубович повредил спину и оказался в руках врачей

От боли путал названия городов: Леонид Якубович попал в руки врачей после тяжелых съемок

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Что известно о состоянии телеведущего?

Легендарный телеведущий Леонид Якубович оказался в руках врачей после очередных съемок. Как сообщает сайт URA.RU Леонид Аркадьевич решил обратиться к медикам после финала викторины, который проходил на днях в Екатеринбурге.

Известно, что незадолго до съемок Якубович травмировал спину, из-за чего на протяжении всей церемонии его мучила сильная боль. Из-за плотного графика, телеведущий должен был уже вечером 12 апреля улетать из Екатеринбурга в Калугу, однако, из-за сорванной спины ему пришлось экстренно обращаться за помощью.

Отмечается, что во время съемок Якубович несколько раз неправильно произносил названия городов. Возможно, это связанно именно с той сильной болью, которую испытывал телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас происходит с тяжелобольной Мельниковой.

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