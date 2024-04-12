«На мне учатся лечить»: что сейчас происходит с тяжело больной Мельниковой

На пике популярности актриса вдруг исчезла из поля зрения, а когда вернулась поклонники были изрядно шокированы.

Анастасия Мельникова, актриса театра и кино и известный политический деятель, полюбилась телезрителям еще в роли старшего лейтенанта в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». После ухода из картины звезда продолжала сниматься в различных проектах, однако активному развитию карьеры помешал серьезный недуг.

Слухи вокруг здоровья артистки начали ходить давно. Поклонники не понимали, почему от амплуа Анастасии Абдуловой с точеной фигурой и ярким образом во внешности Мельниковой не осталось и следа. К большому сожалению, актрисе пришлось столкнуться с большим количеством сложностей.

Творческий путь

© РИА Новости / Алексей Никольский

Мельникова начала твой творческий путь, когда поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Выбор пал на актерский факультет. Закончила учебу девушка в 1990 и после отправилась покорять США — она оказалась на стажировке на Бродвее, где играла в различных мюзиклах.

Спустя три года Анастасия вернулась. Артистка стала служить в академическом драматическом Театре имени В. Ф. Комиссаржевской и играет там до сих пор.

Проектом, который принес Мельниковой славу, стал уже упомянутый сериал «Улицы разбитых фонарей» — именно после этого проекта артистка начала активнее сниматься в кино. Она поучаствовала в таких проектах, как «Бандитский Петербург: Барон», «Всегда говори всегда — 2», «Агент национальной безопасности — 2», «Идиот», «Бес», «Спасти Ленинград» и многих других.

Трагедия за трагедией

Позже актриса стала все реже и реже появляться на экранах. Когда после длительного отсутствия Анастасия Мельникова вновь вышла в свет, поклонники ее не узнали. Предстала перед аудиторией знаменитость с заметно одутловатым лицом и пышными формами. Как оказалось, звезду «Улицы разбитых фонарей» уже несколько лет одолевает серьезный недуг, справиться с которым ей удается с трудом.

Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 2», 1999 г

Черная полоса в жизни Мельниковой началась, когда скончалась ее любимая мама Елена. После артистка похоронила и своего старшего брата Олега, талантливого врача-хирурга, которому было всего лишь 55 лет.

«У него дважды был инфаркт, ему дважды делали операцию на сердце. Молодой, красивый, сильный, удивительный, но вот так случилось», — поделилась Анастасия с Борисом Корчевниковым во время откровенного интервью.

Мельникова, к сожалению, не в первый раз столкнулась с такими тяжелыми потерями. Еще в молодости она должна была выйти замуж за Томаза Гвишиани — они встречались с очень юного возраста артистки. Пара ждала совершеннолетия девушки, но счастью сбыться было не суждено. Жених умер прямо накануне долгожданного бракосочетания.

После Анастасия была замужем за кинопродюсером Вячеславом Тельновым. Как пишут многие публицисты, мужчина был против того, чтобы Мельникова снималась в кино. Он не позволял артистке заниматься любимым делом и всячески ее ограничивал, требуя, чтобы она больше внимания уделяла семье. И все же отношения не выдержали — супруги развелись в 1998 году.

Как признавалась знаменитость, сама бы она никогда не решилась уйти от мужа и именно поэтому благодарна его инициативе — она хотела погрузиться в профессию, а бывшему возлюбленному были необходимы другие отношения.

Драгоценная дочь и злой рок

© РИА Новости / Александр Натрускин

В 2002 году на свет появилась единственная дочь Мельниковой, Мария, которой она дала свою фамилию. Кто является отцом девочки, аудитория гадает до сих пор, однако актриса не собирается делиться столь личными подробностями, желая сберечь чувства Маши.

Именно дочь стала для Анастасии главным светом в жизни. Молодая девушка оказалась рядом, когда звездная мама вновь столкнулась с новым несчастьем в жизни. В интервью во время телепередачи на федеральном канале Мельникова призналась, что потеряла любимого мужчину, который был в ее с Машей жизни на протяжении десяти лет.

Артистка даже собиралась выйти замуж за избранника и купила свадебное платье, однако судьба вновь решила иначе. Трагедия, к которой знаменитость совсем не была готова, эмоционально подкосила звезду. Очень помогла ей дочь — поддержка оказала целительный эффект.

Загадочная болезнь

© РИА Новости / Евгения Новоженина

Но не могли помочь слова при проблемах со здоровьем. Сперва в 2020 году Мельникова заболела коронавирусом, причем тяжелой формой. Тогда недуг нарушил ее планы по посещению монастыря.

«Я собиралась отстоять службу на Рождество в Зеленецком монастыре. Я верующий человек, хожу в церковь. В этом году мне хотелось Рождество встретить там. Это так и не получилось из-за самочувствия», — рассказывала Анастасия.

Именно в тот период аудитория стала замечать, что актриса меняется. Фанаты предположили, что ухудшение внешнего вида связано с вирусом, однако в интервью в 2022-м Мельникова наконец объяснила, что с ней происходит. Как оказалось, вот уже несколько лет ее одолевает таинственное заболевание. Из-за недуга артистке пришлось принимать гормональные препараты, влияющие на вес и качество кожи. Как призналась Анастасия, из-за отеков в одно время у нее «не было вообще» шеи.

«Пятый год борюсь с тяжелой болезнью. Говорить в деталях не стану, с детства запомнила слова мамы: „Деньги, здоровье и личная жизнь — темы, которые не обсуждаются“. После операции я какое-то время передвигалась на инвалидной коляске», — делилась знаменитость.

Она также согласилась, что понимает — ее внешний вид далек от идеала и «не лучший пример того, как должна выглядеть женщина после 50 лет». Однако менять что-либо искусственным образом Мельникова не собирается.

«Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла», — заявляла Мельникова.

Без диагноза

Михаил Терещенко / ТАСС

Как рассказывала актриса, врачи все еще не могут поставить ей диагноз. Состояние усугубилось как раз во время короновирусной инфекции, а одна из операций чуть не лишила Мельникову возможности ходить. Артистка делилась, что ноги стали отказывать, из-за чего ей потребовалось воспользоваться инвалидной коляской.

«До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить», — жаловалась звезда.

Анастасия пережила по меньшей мере четыре сложнейшие операции. Она старается сохранять позитивный настрой и верит, что обязательно все преодолеет.

«Иногда лучше полнота, чем морщины и дряблая кожа», — искренне считает Мельникова.

Мельникова сейчас

© РИА Новости / Александр Натрускин

Актриса появилась во время эфира телепрограммы на федеральном канале в феврале 2023 года. Шоу было посвящено Масленице, и многие гости пробовали различные угощения. Анастасия же полакомиться десертами не решилась — не хотела нарушать диету.

После поклонники стали отмечать, что Мельникова постепенно сбрасывает вес, а отек с лица исчезает. Принять собственные изменения на начальном этапе было трудно — Анастасия сильно переживала из-за лишнего веса, но перестать пить гормональные лекарства не могла из-за их необходимости. Сейчас артистке почти удалось справиться со всеми трудностями.

Знаменитость продолжает творческую деятельность, пусть и не так активно снимается в кино. Она задействована в родном театре в спектаклях «Человек, нашедший свое лицо», «Привидения», «Ханума», «Опасные связи» и «Новеллы о любви». Она также увлекается политической деятельностью.

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