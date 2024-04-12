Уголовное дело возбудили в отношении правнучки Чкалова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Дарью Богданову намерены объявить в международный розыск. Что стало причиной?

Уголовное дело возбудили в отношении правнучки Чкалова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В отношении правнучки советского летчика-испытателя, Героя Советского союза Валерия Чкалова Дарьи Богдановой было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК РФ („Публичные призывы к террористической деятельности“)», — отмечает источник в правоохранительных органах.

Девушка также подтвердила данную информацию на странице в социальных сетях.

Кроме того, правоохранители намерены объявить Богданову в международный розыск.

Накануне Екатерина в ходе интернет-дебатов сделала резкое заявление о том, что нужно нанести ядерный удар по центрам принятия решений в России. По мнению блогера, это станет «прекрасным завершением конфликта» на Украине. Она отмечала, что ее родственники живут в Москве, однако на ее взгляды это не влияет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России.

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