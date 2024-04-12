ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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Силовики задержали на Кубани местного жителя, который собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Согласно информации ведомства, мужчина сам установил связь с представителем ГУР Минобороны Украины и дал согласие на сбор и передачу сведений о деятельности российской армии и других силовых ведомств Краснодарского края.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с представителем иностранного государства с целью оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Расследование продолжается, добавили в УФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта на территории ДНР.

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ФСБ задержала жителя Кубани за передачу Украине сведений о войсках России

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