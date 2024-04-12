Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 69 0

Он был осуществлен с полигона Капустин Яр.

Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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С полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, запуск состоялся в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов.

«12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — сказано в официальном сообщении Минобороны.

Подчеркивается, что российские ракеты подтвердили свою высокую надежность. Они в полной мере обеспечивают стратегическую безопасность Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках учений ракетные полки с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» освоили новые районы боевого патрулирования. Учения прошли в Иркутском ракетном соединении.

В Минобороны отметили, что особое внимание уделяется охране и обороне колонн на марше и полевых позициях, в том числе, отработка отражения нападения диверсионно-разведывательных групп.

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Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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