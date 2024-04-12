Байден публично предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 16 0

США опасаются масштабной атаки исламской страны на их главного союзника на Ближнем Востоке.

Байден публично предостерег Иран от нанесения ударов по Израилю

Фото: Reuters / Bonnie Cash

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США поддержат Израиль в случае атаки Ирана, исламской стране не стоит идти на этот шаг. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден.

«Мы поддержим Израиль и поможем ему защититься, а Иран не добьется успеха», — указал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю. При этом Штаты уже предостерегли исламскую страну не атаковать американские базы на Ближнем Востоке после обстрела иранского консульства в Дамаске.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что в регионе с 7 октября существует риск обострения конфликта. Прежде ЦРУ предупредило Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов.

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