США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю

Ситуация в регионе накалилась до предела.

Представитель Пентагона сообщил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы на случай эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает CNN Arabic.

Так, перемещение американских войск происходит из-за беспокойства Штатов по поводу возможной реакции Ирана на удар по консульству в Дамаске со стороны Израиля. В частности, будут усилены средства ПВО для частей, находящихся в Ираке и Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США предостерегли Иран не атаковать американские базы на Ближнем Востоке после обстрела иранского консульства в Дамаске.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что в регионе с 7 октября существует риск обострения конфликта. Прежде ЦРУ предупредило Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов.