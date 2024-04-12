США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 131 0

США направили на Ближний Восток дополнительные силы

США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Robyn Haake / Planetpix

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Ситуация в регионе накалилась до предела.

Представитель Пентагона сообщил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы на случай эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает CNN Arabic.

Так, перемещение американских войск происходит из-за беспокойства Штатов по поводу возможной реакции Ирана на удар по консульству в Дамаске со стороны Израиля. В частности, будут усилены средства ПВО для частей, находящихся в Ираке и Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США предостерегли Иран не атаковать американские базы на Ближнем Востоке после обстрела иранского консульства в Дамаске.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что в регионе с 7 октября существует риск обострения конфликта. Прежде ЦРУ предупредило Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов.

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