США направили на Ближний Восток дополнительные силы из-за угрозы удара Ирана по Израилю
США направили на Ближний Восток дополнительные силы
Фото: www.globallookpress.com / Capt. Robyn Haake / Planetpix
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Ситуация в регионе накалилась до предела.
Представитель Пентагона сообщил, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы на случай эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщает CNN Arabic.
Так, перемещение американских войск происходит из-за беспокойства Штатов по поводу возможной реакции Ирана на удар по консульству в Дамаске со стороны Израиля. В частности, будут усилены средства ПВО для частей, находящихся в Ираке и Сирии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США предостерегли Иран не атаковать американские базы на Ближнем Востоке после обстрела иранского консульства в Дамаске.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что в регионе с 7 октября существует риск обострения конфликта. Прежде ЦРУ предупредило Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов.
Читайте также
81%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?