ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 3 374 0

Посол МИД Мирошник сообщил о ракетном ударе ВСУ по Луганску

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сообщается о повреждении жилых домов.

Украинские боевики, вероятно, нанесли удар по Луганску. Как сообщает источник 5-tv.ru, в городе прогремело несколько взрывов.

«По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации», — также написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Очевидцы сообщают о столбе черного дыма. Предварительно, в результате удара повреждения получили несколько жилых домов рядом с автовокзалом. На месте работают оперативные службы. Масштаб последствий выясняется.

ВСУ атаковали ЛНР впервые с начала этого года.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Токмаке из-под завалов после обстрела ВСУ достали пять человек.

Тема:
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