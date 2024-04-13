Бизнес-коуч Портнягин доставлен в СК по Московской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 234 0

Он был задержан правоохранителями в Ростове-на-Дону.

Фото, видео: Instagram* / portnyagin; 5-tv.ru

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Блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин доставлен в Главное следственное управление СК РФ по Московской области. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне Портнягин был задержан правоохранителями в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, причиной задержания могло стать уголовное дело о налоговых преступлениях.

Несколькими днями ранее в принадлежащих Портнягину помещениях Club 500 и банного комплекса Siberia проводились обыски и следственные мероприятия. По некоторым данным, оперативные мероприятия были связаны с делом по неуплате налогов, долг блогера составлял более 124 миллионов рублей. Речь идет о сумме за период с 2018 по 2020 год.

Однако, как рассказывал ранее 5-tv.ru, Портнягин полностью возместил ущерб по делу о неуплате налогов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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