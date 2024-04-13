«Полчаса назад разговаривал»: стало известно о состоянии Куклачева после инфаркта

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 16 0

Сын Юрия Куклачева Дмитрий сообщил, что отцу стало лучше

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

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Легендарный дрессировщик был доставлен в одну из клиник Москвы сразу после юбилейного концерта.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев чувствует себя лучше после операции, перенесенной из-за обширного инфаркта. Об этом рассказал сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев, эксклюзивное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru

«Сегодня уже он себя чувствует лучше. Буквально полчаса назад я разговаривал с ним, он раздавал мне ЦУ (ценные указания — Прим. ред.), как и что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось», — говорит Дмитрий.

Накануне Юрию Куклачеву стало плохо сразу после его юбилейного концерта в Москве. Он был срочно доставлен в одну из столичных больниц, где ему поставили диагноз — обширный инфаркт. К счастью, проведенная операция прошла успешно. Сейчас артист восстанавливается после оперативного вмешательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дети Юрия Куклачева обратились к его поклонникам.

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