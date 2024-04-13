«Постучал в мою дверь»: у Бони появился новый ухажер спустя пару месяцев после расставания

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40 0

У Бони появился новый ухажер спустя пару месяцев после расставания

«Постучал в мою дверь»: у Бони появился новый ухажер спустя пару месяцев после расставания

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Теперь поклонники гадают, кто заваливает знаменитость цветами.

Подписчики телеведущей Виктории Бони отреагировали на очередную публикацию знаменитости о ее новом поклоннике. Многие сомневаются в его реальном существовании. По словам самой знаменитости, незнакомец сам пришел в ее жизнь.

«Как мы познакомились? Не поверите, он просто сам постучал в мою дверь, прям как в кино», — написала она в личном блоге.

Многие подписчики восприняли заявление Бони несерьезным и начали предлагать свои варианты, что за мужчина это может быть.

«Не Киркоров? Обычно он стучит во все подряд двери»;

«Похоже, что абьюзер и, кажется, бездельник»;

«Может, сантехник?» — иронизировали подписчики в комментариях под постом.

Однако другая часть поклонников встала на защиту Бони и призвала остальных спокойно реагировать на ее успех в личной жизни.

«Это было моим решением»: Боня раскрыла подробности разрыва с парнем

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что загадочный иностранец начал ухаживать за Боней.

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