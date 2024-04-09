«Найдешь меня мертвым»: кого и зачем звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров пугал своей смертью

Сердце оперного певца остановилось накануне вечером. Его тело обнаружили под окнами собственной квартиры.

Тело заслуженного артиста России Евгения Кунгурова в минувший понедельник правоохранители нашли под окнами квартиры в центре Москвы. Как простому парню, родившемуся на Урале в семье десантника, удалось покорить сердца миллионов россиян? И почему он не смог пережить личной драмы?

Уже в 12 лет впервые вышел на сцену

Евгений Кунгуров всегда мечтал о сцене. © РИА Новости / Пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций

Евгений Кунгуров родился 18 июня 1983 года в маленьком поселке Заречный, что в Свердловской области. Его папа был военным, участвовал в боевых действиях в Афганистане. В молодости его мама пела в студенческом ансамбле. Именно от нее Кунгуров и унаследовал любовь к творчеству.

Кунгуров вместе с семьей часто переезжал из-за работы папы. Он жил то в Екатеринбурге, то в немецком городе Коттбусе. В детстве маленький Женя учился в музыкальной школе. Там он играл на баяне и пел в хоре. А на сцену впервые вышел уже в 12 лет.

После окончания школы Кунгуров поступил в училище при Московской консерватории. Еще будучи студентом он активно участвовал в музыкальных конкурсах.

А после получения диплома достаточно быстро устроился в театр «Новая опера», где был задействован более чем в четырех спектаклях. Как признавался сам Кунгуров, примером для подражания для него стали Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев и другие великие советские и певцы.

Участие в музыкальном шоу «Голос»

В 2012 году Кунгурову представилась невероятная возможность показать свой талант на всю страну — он стал участником первого сезона музыкального шоу «Голос». Под руководством советского и российского певца Александра Градского он дошел до финала, однако уступил место Дине Гариповой.

Жизнь после шоу «Голос»

Евгений Кунгуров участвует в шоу «Голос». © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Участие в музыкальном шоу стало переломным моментом в карьере Кунгурова. Сразу после окончания проекта оперный певец отправился в турне по российским городам.

А дальше его пригласили в шоу, где ему необходимо было перевоплощаться в других артистов. К примеру, он побывал в образе Надежды Бабкиной, Александра Буйнова и других.

Кунгуров выступал не только как оперный певец, но и эстрадный. В 2014 его пригласили вести программу, которая знакомила с новыми или старыми романсами. А осенью прошлого года Кунгуров получил звание «Заслуженный артист РФ».

Измена и новый брак

Евгений Кунгуров мог переживать личную драму перед смертью. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Кунгуров был женат дважды. Его первой избранницей стала актриса Наталья Троицкая. До похода в ЗАГС они встречались шесть лет. Но после отношения стали ухудшаться. Всему виной роман Кунгурова на стороне.

О связи с певицей Еленой Максимовой жене стало известно. Тогда Кунгуров и решил попросить прощения публично. Но любимая отказалась общаться с артистом после жесткого предательства.

Во второй раз Кунгуров отправился в ЗАГС с Ириной Мелединой. В семье родились двое детей: сын и дочка. Окружающим казалось, что в семье царила любовь и идиллия. Но летом прошлого года пара решила развестись. О причинах Кунгуров решил умолчать.

Трагическая смерть

О смерти 40-летнего Кунгурова стало известно накануне вечером. По предварительным данным, он покончил с собой в центре Москвы.

Согласно неофициальной информации, незадолго до случившегося он написал сообщение жене о своих намерениях, а затем перестал выходить на связь.

«Найдешь меня мертвым», — гласило сообщение.

Как рассказал отец погибшего, он с остальными членами семьи находится на Урале и пребывает в шоке от новости. Кунгуров в последнее время мог наблюдаться у психиатра. Но эта информация пока не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Евгений Кунгуров говорил с другом по телефону незадолго до гибели.