В Израиле отменили все занятия в образовательных учреждениях

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 30 0

Это происходит на фоне угрозы ударов со стороны Ирана.

В Израиле отменили все занятия в образовательных учреждениях

Фото: www.globallookpress.com / Luka Dakskobler

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ЦАХАЛ объявила об отмене всех занятий в образовательных учреждениях Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Это, как отмечается, произошло на фоне обострения отношений с Ираном. Изменения будут внесены властями в инструкции Управления тыла с 23:00 13 апреля, под запрет попадут и собрания численностью более тысячи человек в так называемых «зеленых зонах».

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru писал, что Военно-морские силы Ирана, по данным СМИ, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Оно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева.

Контейнеровоз шел под флагом Португалии. При этом его связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime, одним из владельцев которой является израильский бизнесмен Эяль Офер.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

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