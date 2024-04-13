В Израиле отменили все занятия в образовательных учреждениях

ЦАХАЛ объявила об отмене всех занятий в образовательных учреждениях Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Это, как отмечается, произошло на фоне обострения отношений с Ираном. Изменения будут внесены властями в инструкции Управления тыла с 23:00 13 апреля, под запрет попадут и собрания численностью более тысячи человек в так называемых «зеленых зонах».

К очередной эскалации на Ближнем Востоке мировая общественность готовится после атаки Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске, в результате которой погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее 5-tv.ru писал, что Военно-морские силы Ирана, по данным СМИ, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Оно следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева.

Контейнеровоз шел под флагом Португалии. При этом его связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime, одним из владельцев которой является израильский бизнесмен Эяль Офер.