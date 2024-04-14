Что происходит в Израиле на фоне ответной атаки Ирана

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 466 0

Жители Израиля укрываются в бомбоубежищах на фоне ответной атаки Ирана

Фото, видео: Reuters / Ronen Zvulun; 5-tv.ru

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Еврейское государство закрыло воздушное пространство для международных и внутренних рейсов.

Израильтяне после ответной атаки Ирана готовятся к масштабным ударам. Об этом сообщает журналист Никита Кулюхин.

«После нескольких дней ожидания израильтяне готовятся к масштабной атаке со стороны Ирана. Сотни ракет и дронов были выпущены в сторону Тель-Авива и израильских городов. Иран говорит, что его целью являются военные объекты, но много военных баз находится в центре городов. Площадь Израиля маленькая и прятаться здесь негде. Многие израильтяне ищут бомбоубежище», — сказал он.

Кулюхин обратил внимание, что Израиль на протяжении долгого времени обстреливали из сектора Газа. Оттуда выпускали самодельные ракеты, а сейчас Иран в ответ на удар по консульству в Дамаске атаковал Израиль современными дронами и ракетами, от которых населению необходимо укрываться в более серьезных убежищах.

В связи с этим в стране закрыли воздушное пространство для международных и внутренних рейсов, сообщил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Reuters / Amir Cohen; 5-tv.ru

К очередной эскалации на Ближнем Востоке привела атака Израиля на консульство Ирана в сирийском Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ЦАХАЛ уже сообщила о запуске иранских БПЛА в сторону Израиля. В ряде регионов еврейского государства уже прозвучали сирены воздушной тревоги, вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пентагон пообещал оказать помощь Израилю при атаке Ирана.

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