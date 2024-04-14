«Мы заинтересованы»: Словакия намерена выстроить отношения с Россией

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 30 0

Премьер-министр Словакии Фицо высказал заинтересованность в дружбе с Россией

«Мы заинтересованы»: Словакия намерена выстроить отношения с Россией

Фото: www.globallookpress.com / artifant

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Премьер-министр Фицо заявил о том, что государство заинтересовано и в диалоге с Украиной, несмотря на то, что неоднократно высказывало свою точку зрения по поводу конфликта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что заинтересован в «хороших отношениях» с Россией. Об этом он сказал в эфире программы местного телеканала RTVS.

По словам Фицо, он хочет «реализовывать политику на все четыре стороны мира» и поддерживать дружеские дипломатические отношения с теми государствами, которые также этого желают.

«Мы уважаем жертвы Красной армии, бывшего Советского Союза при освобождении Чехословакии, в борьбе с фашизмом. Мы заинтересованы в хороших и дружеских отношениях», — подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что Словакия заинтересована в диалоге и с Киевом, несмотря на то, что неоднократно высказывала свою точку зрения по поводу конфликта.

Роберт Фицо все еще выступает против вступления Украины в НАТО. Он пообещал, что применит право вето в альянсе, если подобный вопрос встанет на заключительном обсуждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай намерен укрепить отношения с Северной Кореей.

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