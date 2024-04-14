«Вода будет»: в Крыму назвали способ заполнения Северо-Крымского канала

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить водой из Днепра

«Вода будет»: в Крыму назвали способ заполнения Северо-Крымского канала

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Его необходимо запустить, чтобы восстановить выращивание риса на полуострове.

Северо-Крымский канал в перспективе можно заполнить водой из Днепра, воспользовавшись системой насосов или естественным стоком. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — сказал он.

Полную хозяйственную стратегию Константинов предложил начать формировать после завершения спецоперации на Украине. Он добавил, что запуск Северо-Крымского канала позволит снова восстановить в регионе выращивание риса.

В состав России Крым вернулся в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались.

После референдума власти Украины распорядились перекрыть шлюзы Северо-Крымского канала, покрывавшего до 85% потребностей Крыма в пресной воде. В результате киевский режим оставил без воды сотни тысяч домов и частных хозяйств. За несколько лет простоя многие специалисты были уверены, что канал пришел в негодность и ремонту не подлежит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму обосновали незаконность передачи полуострова Украинской ССР.

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