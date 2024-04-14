На Украине заявили о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанциях под Одессой

На Украине заявили о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой

Фото: Danil Shamkin / ТАСС

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О каких именно объектах идет речь?

В Одесской области произошло возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины в Telegram-канале.

«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — указывается в публикации.

Пожары к настоящему моменту ликвидированы. В результате происшествия четыре населенных пункта оказались обесточены. Причины выясняются, но о каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате атаки ВСУ, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях Украины 12 апреля.

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