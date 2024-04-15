Испугалась одна? Боня сходила на свидание с новым ухажером вместе с дочкой

Как девочка оценила нового маминого воздыхателя?

Модель и блогер Виктория Боня, которая еще недавно интриговала публику новым таинственным поклонником, на днях сходила с ним на свидание вместе с 12-летней дочкой Анджелиной. Видео из ресторана она поделилась в социальной сети.

С поклонником Боня познакомилась случайно. Оказавшись в Москве, он сам стал проявлять знаки внимания экс-участнице реалити-шоу «Дом-2». Узнал, где она живет, и стал осыпать роскошными букетами. От такого напора Боня была в шоке. Поэтому, видимо, в подмогу на свидание взяла наследницу.

«У нас сегодня совместный обед и поход в кино с моим новым поклонником. Он принес цветы мне и Энджику. Такой внимательный», — рассказала Боня.

Пока ухажер отошел в уборную, она решила поинтересоваться у Анджелины, как ей новый, возможно, будущий избранник. Девочка без раздумий сразу одобрила выбор мамы.

«Понравился», — кратко ответила Анджелина.

К слову, долгие годы Боня встречалась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. Именно он перевез русскую красавицу в Монако. Там она прожила десять лет, а после расставания сохранила с ним хорошие отношения. После разрыва некоторое время звезда была одна, а потом встретила Руслана Гасанова. На момент знакомства он был женат. Роман был недолгим, но уж точно ярким.

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