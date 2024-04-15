«Мечтал о семье»: сын Михаила Круга потерпел очередную неудачу в личной жизни

Наследник знаменитого шансонье откровенно рассказал о том, что у него происходит на любовном фронте.

Сын покойного шансонье Михаила Круга — 22-летний Александр — рассказал о расставании с девушкой. Мужчина возлагал большие надежды на отношения с избранницей. Несмотря на свой столь молодой возраст, он задумывался о женитьбе.

«Я мечтал о семье и хотел жениться, но наши пути с девушкой разошлись. Мы хорошо общаемся, кто знает, может, снова сойдемся», — признался Александр в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Сейчас наследник певца успокаивает себя тем, что, возможно, ему еще не время для создания семьи, ведь он еще слишком молод. К тому же он не имеет стабильного заработка, чтобы в полной мере обеспечивать будущую супругу.

Это не первая попытка Александра построить серьезные отношения. В 17 лет он стал встречаться с девушкой по имени Лиза. Она часто мелькала в его социальных сетях. Долго их отношения не продлились. Влюбленные расстались после девятого класса — Александр уехал в лагерь, где нашел новую любовь. Вернувшись домой, он сошелся с Лизой, но отношения дали трещину, в итоге пара окончательно рассталась.

Уже на свое совершеннолетие Александр представил публике другую избранницу. Но через два года ее место заняла новая девушка, о расставании с которой он и поведал недавно.

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