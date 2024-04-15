«Горят как спички»: российский боец поразил танк Leopard 2 первым ударом

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 225 0

Российский артиллерист уничтожил танк немецкого производства с первого попадания

«Горят как спички»: российский боец поразил танк Leopard 2 первым ударом

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Солдата удивило, что немецкие машины так хорошо горят.

Российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал, как уничтожил танк немецкого производства Leopard 2. Военный поразил цель первым же ударом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Солдат признался: его удивило, что немецкие машины так хорошо горят, причем с первого попадания.

«Орлан (разведывательный беспилотник — Прим. ред.) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички», — поделился Сергей Лазаренко.

Он также отметил, что сперва не поверил в уничтожение цели. Удостовериться в попадании он смог только после видео, которое ему показали. Когда боец увидел кадры, он осознал, что «они тут, значит, пора их бить».

Танк был ликвидирован с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб.

+10° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:58
В Москве состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперед»
9:42
Подполье заявило об ударе по расположению французских наемников ВСУ в Славянске
9:34
По старой схеме: Британия хочет выслать нелегалов в четыре страны
9:21
Вкусная и сочная: как правильно выбрать клубнику
9:05
Глава МЧС Куренков в третий раз отправился в Оренбуржье
8:49
Парад лицемерия: Совет Безопасности ООН осудил атаку Ирана на Израиль

Сейчас читают

«Мечтал о семье»: сын Михаила Круга потерпел очередную неудачу в личной жизни
«Папа — ужасный человек»: дочь Бишимбаева отправила смс Нукеновой после ее смерти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок