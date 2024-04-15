Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живую силу противника на южно-донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры филигранно выполненной работы военных летчиков.

Удар по цели был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После успешного выполнения поставленной задачи экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на ход спецоперации повлияет передача Украине самолетов F-16.