Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб

Противник потерпел очередное поражение на южно-донецком направлении.
Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живую силу противника на южно-донецком направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры филигранно выполненной работы военных летчиков.
Удар по цели был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После успешного выполнения поставленной задачи экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на ход спецоперации повлияет передача Украине самолетов F-16.
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