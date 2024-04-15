Часть помещений Four Seasons у Кремля потребовали передать государству

Судебное разбирательство запланировано на 8 апреля.

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин может лишиться части помещений отеля Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модной сезон» в Москве. Об этом сообщает РБК.

Согласно выписке ЕГРН, помещения, расположенные по адресу Охотный Ряд, дом № 2, были арестованы 3 апреля. По данным Росреестра, владельцем более чем 34,7 тысячи квадратных метров является ООО «Форси». Однако в системе СПАРК указывается, что компании ОАО «Декмос», «Торговая галерея» и «Форси» не были до этого арестованы.

Истцом данном деле является начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов А. А. Васильев. В ФССП сообщили, что с материалами дела имеют право знакомиться должник и взыскатель или их официальные представители. В адвокатском бюро, которое представляет интересы Хотина, комментировать ситуацию не стали.

Судебное разбирательство запланировано на 8 апреля, в конце мая ожидается следующее заседание.

С 2019 года Алексей Хотин находится под арестом. В мае суд обязал его заплатить более 192 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда по делу о неуплате налогов. Прокуратура тогда установила, что группа компаний «Русь-Ойл» прибегала к схемам, которые помогали уйти от налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Хотин проходил еще и по другому делу: о растрате более 23 миллиардов рублей у банка «Югра». По версии следствия, средства были похищены путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Лицензия у кредитной организации была отозвана в июле 2017 года, в следующем ее признали банкротом. Центробанк России оценил «дыру» в капитале в 160,9 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского бизнесмена Хотина приговорили к девяти годам колонии. Решение вынесено по уголовному делу о растрате.