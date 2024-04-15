Уголовная ответственность? Какие растения и грибы категорически нельзя выращивать на даче

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

Россиянам запретили выращивать ряд растений и грибов

Уголовная ответственность? Какие растения и грибы категорически нельзя выращивать на даче

Фото: www.globallookpress.com

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Представители Роскачества опубликовали список.

Представители Роскачества опубликовали список грибов и растений, которые нельзя свободно выращивать на территории России.

«Роскачество обращает внимание граждан на уголовную и административную ответственность за культивацию определенных видов растений», — рассказывает агентство URA.RU.

Запрет касается количества упомянутых в перечне ведомства культур. Какие-то можно посадить в ограниченном количестве, а какие-то нельзя совсем. Например, грибы, которые содержат псилоцибин и псилоцин находятся под полным запретом.

Отдельное внимание стоит обратить на мак. Нельзя высаживать только те виды, что имеют снотворный эффект. Они относятся к роду Papaver.

Также среди растений не подлежат к высадке: Кат, Ибога, Гармала, роза Гавайская, Банистериопсис каапи, Конопля, Диплоптерис кабрерана, кратом, Эфедра и еще некоторые. За нарушение закона предусмотрены меры наказания.

Ранее 5-tv.ru рассказал о проверке Роскачеством сайтов для онлайн знакомств.

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