Мошенники активизировались: киберпреступники придумали новую схему обмана

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана — теперь они под видом технической поддержки мобильного оператора предлагают клиентам продлить действие номер телефона.

Причем потенциальным жертвам не только звонят, но и просят перейти на лже-сайт оператора. А с него — на портал «Госуслуг», где якобы нужно ввести логин и пароль.

Так киберпреступники получают полный доступ к учетной записи. Чтобы не стать жертфой аферистов эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей и не передавать свои личные данные по телефону.