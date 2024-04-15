Мошенники активизировались: киберпреступники придумали новую схему обмана

Эфирная новость 38 0

Теперь они под видом технической поддержки мобильного оператора предлагают клиентам продлить действие номер телефона. Как же их отличить от настоящих сотрудников?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана — теперь они под видом технической поддержки мобильного оператора предлагают клиентам продлить действие номер телефона.

Причем потенциальным жертвам не только звонят, но и просят перейти на лже-сайт оператора. А с него — на портал «Госуслуг», где якобы нужно ввести логин и пароль.

Так киберпреступники получают полный доступ к учетной записи. Чтобы не стать жертфой аферистов эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей и не передавать свои личные данные по телефону.

+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:42
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
20:27
Патрушев обсудил с израильским коллегой недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке
20:15
Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
20:07
Адвокат о разводе Чекалиных: «Недвижимость могут поделить непредсказуемо»
19:58
Суд в Москве отправил блогера Портнягина под домашний арест
19:51
Думал, что его преследуют: у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
Люкс VS масс-маркет: стоит ли переплачивать за дорогой шампунь
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок