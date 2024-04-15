Мошенники активизировались: киберпреступники придумали новую схему обмана
Теперь они под видом технической поддержки мобильного оператора предлагают клиентам продлить действие номер телефона. Как же их отличить от настоящих сотрудников?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru
Телефонные мошенники нашли новый способ обмана — теперь они под видом технической поддержки мобильного оператора предлагают клиентам продлить действие номер телефона.
Причем потенциальным жертвам не только звонят, но и просят перейти на лже-сайт оператора. А с него — на портал «Госуслуг», где якобы нужно ввести логин и пароль.
Так киберпреступники получают полный доступ к учетной записи. Чтобы не стать жертфой аферистов эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей и не передавать свои личные данные по телефону.
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