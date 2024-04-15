«Как бы ни пушили хвост»: почему власти Британии никогда не смогут изъять активы России

Чего может лишиться Лондон, если все же решится на такой шаг?

Великобритания никогда не сможет конфисковать активы России, ведь она не имеет законных оснований для этого. Об этом сообщает Politico со ссылкой на многочисленных экспертов в области санкционного права.

«Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберет у России деньги… Как бы политики ни „пушили хвост“, нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов», — говорится в публикации.

Указывается, что правительство Британии никогда не публиковало официальных данных об общей стоимости активов России в стране. Однако эксперты оценивают размер отдельных замороженных средств на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (более 22,4 миллиарда долларов), а активы Центробанка России — 26 миллиардов фунтов стерлингов (свыше 32,4 миллиарда долларов). Однако между их заморозкой и конфискацией есть большая разница.

Так, замороженные активы России могут быть полезным инструментом в будущих мирных переговорах. А вот их постоянная конфискация снизит вероятность, что такой диалог вообще когда-либо состоится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США придумали новый способ использовать замороженные активы России. Так, Вашингтон хочет отправить Киеву миллиарды евро под залог прибыли от них. Идею Вашингтона прокомментировали в Госдуме.