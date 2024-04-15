Сына экс-генпрокурора РФ Степанкова обнаружили мертвым в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 82 0

Мужчине было 47 лет.

Сына экс-генпрокурора РФ Степанкова обнаружили мертвым в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia

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Тело сына бывшего генерального прокурора России Валентина Степанкова Дениса обнаружено в квартире в центре Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Все произошло днем 14 апреля на Дубининской улице. Как рассказал собеседник, тело 47-летнего Дениса Степанкова нашел его отец. Следов насилия нет. Эксперты установят точную причину смерти по результатам вскрытия.

Ранее 5-tv.ru писал, что урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище. Народный артист РСФСР умер в возрасте 89 лет 15 марта, причиной стала сердечная недостаточность. Церемония прошла в узком кругу близких, коллег и друзей.

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