На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 52 0

Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Прошел целый месяц после смерти великого артиста.

В Москве похоронили народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла в узком кругу близких, коллег и друзей артиста. Кадры с места захоронения публикует 5-tv.ru.

Тело режиссера по его просьбе кремировали. Известно, что на похоронах присутствовали телеведущий и государственный, культурный деятель Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие известные артисты.

Прах Ширвиндта упокоится рядом с могилами Василия Ланового, Инны Чуриковой и Галины Волчек.

Скончался артист 15 марта. Александр умер в больнице в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Церемония прощания состоялась 18 марта в Театре сатиры. Предполагалось, что семья отложила похороны, чтобы провести их при более комфортной погоде.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после смерти Ширвиндта в театре Сатиры разгорелся нешуточный скандал.

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