На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище
Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru
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Прошел целый месяц после смерти великого артиста.
В Москве похоронили народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла в узком кругу близких, коллег и друзей артиста. Кадры с места захоронения публикует 5-tv.ru.
Тело режиссера по его просьбе кремировали. Известно, что на похоронах присутствовали телеведущий и государственный, культурный деятель Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов и другие известные артисты.
Прах Ширвиндта упокоится рядом с могилами Василия Ланового, Инны Чуриковой и Галины Волчек.
Скончался артист 15 марта. Александр умер в больнице в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Церемония прощания состоялась 18 марта в Театре сатиры. Предполагалось, что семья отложила похороны, чтобы провести их при более комфортной погоде.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что после смерти Ширвиндта в театре Сатиры разгорелся нешуточный скандал.
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