Причуды беременных: Лиза Арзамасова заедает шоколадные конфеты огурчиком

Сейчас актриса ждет второго ребенка. Как изменились ее вкусовые пристрастия?

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о необычных вкусовых пристрастиях, которые у нее появились во время второй беременности.

Знаменитость не предпочитает вдаваться в подробности личной жизни и старается преподносить все общими фразами, но недавно она рассказала о «сюрпризах», которые преподнес ей организм.

«Съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: „Что это за обед такой?“ И съела куриный суп. Потом спагетти, макароны с маслом, потом еще немного огурцов и яблочко», — рассказала актриса.

Девушка отметила, что для нее эти ощущения оказались необычными, потому что в первую беременность она такого не испытывала.

Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом. Первый совместный ребенок у пары появился летом 2021 года. И уже тогда Арзамасова намекала, что не против забеременеть во второй раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о второй беременности Лизы Арзамасовой от Ильи Авербуха.