Причуды беременных: Лиза Арзамасова заедает шоколадные конфеты огурчиком

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

Беременная Лиза Арзамасова заедает шоколадные конфеты огурчиком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Арзамасова Лиза / LizaArzamasova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сейчас актриса ждет второго ребенка. Как изменились ее вкусовые пристрастия?

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова рассказала о необычных вкусовых пристрастиях, которые у нее появились во время второй беременности.

Знаменитость не предпочитает вдаваться в подробности личной жизни и старается преподносить все общими фразами, но недавно она рассказала о «сюрпризах», которые преподнес ей организм.

«Съела шоколадные конфеты, заела их огурчиком, попила компотик. Потом подумала: „Что это за обед такой?“ И съела куриный суп. Потом спагетти, макароны с маслом, потом еще немного огурцов и яблочко», — рассказала актриса.

Девушка отметила, что для нее эти ощущения оказались необычными, потому что в первую беременность она такого не испытывала.

Арзамасова счастлива в браке с Ильей Авербухом. Первый совместный ребенок у пары появился летом 2021 года. И уже тогда Арзамасова намекала, что не против забеременеть во второй раз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о второй беременности Лизы Арзамасовой от Ильи Авербуха.

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:41
Восходящая звезда: Катя Лель готовит в преемницы свою 15-летнюю дочь
2:22
Большая уборка: Орск начали дезинфицировать после паводка
2:03
Больше не друзья? Почему США помогают Израилю охотнее, чем Украине
1:49
Причуды беременных: Лиза Арзамасова заедает шоколадные конфеты огурчиком
1:24
«В опасной близости»: Гросси оценил угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС
0:54
В Москве женщина умерла после пластики живота в клинике

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
Случайно пролил чай: у летевшего в Москву самолета сгорел один из блоков по вине пилота
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок