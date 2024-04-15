На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 14 0

Сотрудники ТЦК на Украине насильно заставляют призывников вступать в ВСУ

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сотрудники ТЦК чувствуют свою безнаказанность, несмотря на вопиющий беспредел.

На Украине сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК) устроили настоящую охоту на призывников. В народе их ненавидят и презирают, сообщает EADaily.

В крупных городах Украины существуют Telegram-каналы, которые предупреждают мужчин призывного возраста о засадах сотрудников ТЦК.

Есть даже кодовые фразы, с помощью которых общаются авторы каналов и подписчики. Например, «идет дождь» означает, что по этому адресу группа людей в камуфляже придирается к мужчинам, останавливая их и психологически прессуя.

«У знакомых парень-айтишник на Новый год поехал на корпоратив своей компании из Киева во Львов. Во Львове на вокзале сотрудники ТЦК встретили его прямо возле вагона. Забрали в ТЦК, а уже через неделю привезли хоронить из-под Авдеевки», — рассказывают жители Украины страшные случаи.

Отмечается, что военкомы не церемонятся, они избивают украинцев, отбирают мобильные и морят их голодом, заставляя подписывать согласие на мобилизацию в ВСУ. В народе их прозвали «людоловами».

В Одессе местные военкомы останавливают автобусы и насильно выволакивают призывников. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что мужчины в камуфляже избили и затащили в машину 14-летнего подростка, думая, что он призывник. Спросить, видимо, забыли.

Ежедневно СМИ рассказывают о десятках вопиющих случаев беспредела со стороны «людоловов», а Национальная полиция и Генеральная прокуратура гордо хранят молчание. Сотрудников ТЦК так ни разу и не наказали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что молодые украинцы начали тратить деньги на взятки для военкоматов вместо клубов.

+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:03
На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
18:47
«Живая связь с ребятами»: как власти Астраханской области оказывают поддержку бойцам СВО
18:31
Уголовная ответственность? Какие растения и грибы категорически нельзя выращивать на даче
18:15
Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег
17:59
Ревнует и отгоняет всех от принца: Меган Маркл шокировала общественность
17:58
Правительство поддержало проект о наказании за преступления из-за расовой вражды

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
«Состояние такое же»: когда Юрия Куклачева переведут из реанимации
Люкс VS масс-маркет: стоит ли переплачивать за дорогой шампунь
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок