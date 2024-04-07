«Дуло к виску»: украинские военкомы пытались мобилизовать подростка-сироту

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 100 0

Украинские военкомы пытались мобилизовать 14-летнего подростка

«Дуло к виску»: украинские военкомы пытались мобилизовать подростка-сироту

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac / Godong

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Тема:
Спецоперация

Мальчик получил физическую и психологическую травмы.

В Одесской области на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) пытались мобилизовать 14-летнего мальчика. Об этом инциденте сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Люди в форме жестко задержали подростка, угрожая и толкая оружием. Мальчик начал сопротивляться, но противостоять мужчинам не смог.

«Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом», — приводит СМИ слова представителя поселкового совета Оксаны Терзи.

Произошло все в селе Приозерное, которое относится к Суворовской поселковой общине Измаильского района. Как только нападавшие военкомы выяснили возраст мальчишки, они высадили его прямо на трассе и пригрозили не рассказывать о случившемся.

Юноша шел около двух часов пешком до дома. Терзи отметила, что мальчик круглая сирота и живет с бабушкой. Жители села не стали терпеть такого отношения и уже обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. ТЦК и правоохранительные органы пока что никак не прокомментировали инцидент.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет.

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