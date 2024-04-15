Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 22 0

Режиссер и драматург своей вины не признают.

Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Театральный режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Виной всему поставленный женщинами спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и переехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Женщины вину не признают.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава СБУ Малюк обжаловал свой заочный арест в России.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России

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