В США произошел пожар на заводе артиллерийских боеприпасов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Очевидцы опубликовали видео и фотографии завода, из которого валит черный дым.

В США произошел пожар на заводе артиллерийских боеприпасов

Фото: Matt Rourke / ТАСС

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На американском заводе компании General Dynamics по изготовлению снарядов в штате Пенсильвания произошел пожар. Об этом сообщило издание Atlas News, ссылаясь на производителя военной техники и очевидцев.

«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по Москве — Прим. ред.) на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне вспыхнул крупный пожар», — говорится в публикации.

Очевидцы опубликовали видео и фотографии завода, из которого валит черный дым. Компания General Dynamics подтвердила изданию, что на заводе было возгорание. Предприятие рассказало, что огонь уже ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.

Завод производит боевое снаряжение для Вооруженных сил США. Предприятие выпускает крупнокалиберные металлические и минометные снаряды, включая 155-миллиметровый калибр. Всего в Штатах семь таких заводов.

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