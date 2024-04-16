В США произошел пожар на заводе артиллерийских боеприпасов
Очевидцы опубликовали видео и фотографии завода, из которого валит черный дым.
Фото: Matt Rourke / ТАСС
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На американском заводе компании General Dynamics по изготовлению снарядов в штате Пенсильвания произошел пожар. Об этом сообщило издание Atlas News, ссылаясь на производителя военной техники и очевидцев.
«Примерно в 15:00 по восточному стандартному времени (23:00 по Москве — Прим. ред.) на заводе по производству боеприпасов армии в Скрантоне вспыхнул крупный пожар», — говорится в публикации.
Очевидцы опубликовали видео и фотографии завода, из которого валит черный дым. Компания General Dynamics подтвердила изданию, что на заводе было возгорание. Предприятие рассказало, что огонь уже ликвидировали. Пострадавших в результате инцидента нет.
Завод производит боевое снаряжение для Вооруженных сил США. Предприятие выпускает крупнокалиберные металлические и минометные снаряды, включая 155-миллиметровый калибр. Всего в Штатах семь таких заводов.
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