Генпрокурор РФ прибыл с рабочим визитом на Кубу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

В ближайшее время глава надзорного ведомства встретится со своей коллегой Ямилой Пеньей Охедой.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; Telegram / Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры Российской Федерации / genprocrf; 5-tv.ru

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Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу. Кадры, как встречают главу надзорного органа, опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Краснова в аэропорту встретили посол РФ Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры. В ближайшее время он проведет встречи с коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими руководителями местной правоохранительной системы.

До этого Краснов побывал в Алжире. Там он встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжира Абдеррашидом Таби. По итогам переговоров РФ и Алжир подписали программу сотрудничества правоохранителей до 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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