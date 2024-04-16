Генпрокурор РФ прибыл с рабочим визитом на Кубу

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом на Кубу. Кадры, как встречают главу надзорного органа, опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Краснова в аэропорту встретили посол РФ Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры. В ближайшее время он проведет встречи с коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими руководителями местной правоохранительной системы.

До этого Краснов побывал в Алжире. Там он встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжира Абдеррашидом Таби. По итогам переговоров РФ и Алжир подписали программу сотрудничества правоохранителей до 2025 года.

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