Зеленский обнародовал декларации о своем имуществе и доходах

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 516 0

Сколько украинский лидер заработал за 2021 и 2022 годы?

Зеленский обнародовал декларации о своем имуществе и доходах

Фото: www.globallookpress.com / Ruslan Kaniuka

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Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах за 2021 и 2022 годы.

Согласно данным, опубликованным на сайте офиса украинского лидера, Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов). А в 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Также уточняется, что за этот период изменений в отношении активов, недвижимого имущества и транспортных средств Зеленского не произошло.

Прежде кандидат экономических наук Александр Дудчак заявил, что на Украине не соблюдают никаких законов, что позволяет коррупции активно процветать. Эксперт указал, что сейчас в Незалежной по большей части борются не с этой проблемой, а с теми, кто мешает пополнять карманы.

Так, недавно украинских чиновников заподозрили в хищении 1,5 миллиарда гривен. Как рассказали в Минобороны страны, на эти деньги должны были приобретены снаряды для минометов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, до чего докатился Зеленский в свои 46 лет.

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