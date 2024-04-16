ФСБ задержала жителя Кузбасса за подготовку диверсии на Транссибирской ж/д

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Его деятельность координировали неизвестные лица, находящиеся на Украине.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу; 5-tv.ru

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Российские силовики задержали в Кузбассе 28-летнего мужчину, причастного к подготовке совершения диверсий. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) УФСБ РФ по Кемеровской области.

«Установлен 28-летний мужчина, причастный к подготовке совершения диверсий, то есть поджогу объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Указывается, что в начале 2024 года мужчина через мессенджер связался с неизвестными лицами, находящимися на Украине. По их заданию за деньги он готовил поджоги релейных шкафов, которые расположены на Транссибирской железнодорожной магистрали.

Силовики изъяли у него дома приготовленные для диверсий две пластиковые бутылки с горючей жидкостью, необходимые для поджога инструменты, а также карта участка железной дороги.

Следственный отдел регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье «Диверсия», расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт на военном объекте в Донецке. В террористическую ячейку входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии. Их деятельность координировалась из Украины.

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