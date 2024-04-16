Блогера-сыроеда Лютого приговорили к восьми годам колонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

Против него возбудили уголовное дело после гибели ребенка от истощения.

Блогера-сыроеда Лютого приговорили к восьми годам колонии

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Блогер-сыроед Максим Лютый приговорен в восьми годам колонии по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Такое решение вынес суд в Сочи, кадры с заседания появились в распоряжении 5-tv.ru.

«По совокупности совершенных преступлений, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы Краснодарского края.

Приговор, как уточняется, в законную силу еще не вступил.

В марте прошлого года сын Максима Лютого умер от истощения. По данным следствия, из-за продолжительного отказа от пищи ребенку стало плохо. Мать мальчика уже приговорили к двум годам исправительных работ.

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