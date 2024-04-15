Экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам по делу об аферах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 21 0

Свою вину в ходе заседания он не признал.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Бывший генеральный директор IT-компании Merlion Вячеслав Симоненко приговорен к 22 годам колонии по делу об аферах. Решение вынес Хорошевский суд Москвы.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Симоненко Вячеславу Анатольевичу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима», — огласил решение судья.

При этом сторона обвинения наставила на 24 годах колонии.

Симоненко обвинили по статьям о заведомо ложных показаниях, ложном доносе, организации преступного сообщества и участия в нем, а также о получении взятки в особо крупном размере. Свою вину в ходе заседания он не признал.

По информации следствия, Симоненко создал преступное сообщество, а затем инсценировал покушение на себя для личной выгоды. В 2020 году он заявил, что неизвестные пытались в 2015 году якобы поджечь его дом бутылками с зажигательной смесью. Заказчиками покушения Симоненко назвал топ-менеджеров и совладельцев компании.

Предварительное расследование дела показало, что Симоненко спланировал покушение, чтобы завладеть всеми активами Merlion, и это, в свою очередь, позволило бы ему вымогать у партнеров по бизнесу деньги. В истории была задействована сформированная преступная группировка, в состав которой входили теперь уже бывшие сотрудники Следственного комитета Рустам Юсупов, Сергей Ромодановский и Андрей Жирютин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместителю министра ЖКХ по Белгородской области Веронике Новиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Она была задержана по подозрению в участии в коррупционном преступлении. Сумма взяток может достигать особо крупного размера — более 16 миллионов рублей.

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