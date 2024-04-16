«Это так не работает»: почему погашение долгов не спасает блогеров от тюрьмы

Звездный адвокат Сергей Жорин расставил все точки над «i».

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с агентством URA.RU рассказал, почему погашение долгов не спасает блогеров от тюремного заключения.

«Налоговое преступление — это статья 198-я УК РФ для физических лиц и 199-я для юридических. Там есть примечание, что, если лицо добровольно погасило задолженность, штраф и пени, оно освобождается от уголовной ответственности. Но также есть статьи-сателлиты, в том числе легализация доходов, полученных преступных путем», — привели журналисты слова адвоката Сергея Жорина.

Разница заключается в том, что кто-то просто не выплатил налоги, а кто-то при этом покупает движимое и недвижимое имущество, что для сотрудников правоохранительных органов выглядит, как попытка неплатежным лицом скрыть свои махинации.

Адвокат рассказал, что выплата налогов не может завершить уже открытое уголовное дело. Она поможет уйти лишь от части обвинений — 198-й или 199-й статьи, но 174-я так и останется на нарушителе.

Стоит учесть, что даже при становлении на «путь истинный», уже совершенные махинации никуда не исчезнут и будут караться законом.

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