«Не потеряет актуальность»: главные модные тренды предстоящего лета

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Дизайнер Дидушенко: многослойность и монохромные образы будут в тренде летом

«Не потеряет актуальность»: главные модные тренды предстоящего лета

Фото: www.globallookpress.com / Nataliya Petrova

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Июнь уже не за горами. А это значит, что пора готовить гардероб к предстоящему сезону. На что стоит обратить внимание?

Белые тона, открытые плечи и длинные юбки — в чем еще модницы будут покорять лето 2024 года? О трендах предстоящего сезона рассказала дизайнер Ирина Дидушенко.

«Многослойность — тренд не потеряет актуальность, пожалуй, никогда. Ведь это не только про эстетику (такие образы невозможно оставить без внимания, их хочется изучать), но и инструмент», — отметила эксперт в беседе с изданием «Страсти».

Дизайнер рассказала, что с помощью правильно подобранной одежды можно как подчеркнуть достоинства фигуры, так и скрыть недостатки. Важно среди модных тенденций находить именно ту, что подходит, а не просто бездумно надевать все подряд.

Монохромные образы, блестящие ткани, платья-комбинации, открытые плечи, юбки-макси, платья формы «баллон» и white noise — продолжают оставаться в тренде.

Если многие названия мы слышим не один сезон, то последнее заставляет задуматься. Название дословно переводится, как «белый шум». Это образ, который сочетает в себе одежду светлых тонов из разных тканей, создавая тем самым ощущение рельефности при одном оттенке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирина Шейк стала лицом бренда Gloria Jeans.

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«Не потеряет актуальность»: главные модные тренды предстоящего лета

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