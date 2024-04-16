В Кремле отреагировали на слухи о приглашении на юбилей высадки союзников в Нормандии

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

Europe 1: Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников

В Кремле отреагировали на слухи о приглашении на юбилей высадки союзников в Нормандии

Фото: The Granger Collection / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Морская десантная операция состоялась 6 июня 1944 года.

Информация о том, что Франция намерена пригласить Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии, может быть не более, чем «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких не было пока приглашений. Мы не знаем, что легло в основу этого сообщения, является ли это официальной информацией или это какие-то слухи, или это „утка“. Но мы ничего официального на этот счет не получали», — сказал Песков.

Намерения Парижа пригласить Москву на церемонию, посвященную очередной годовщине десантной операции союзных войск в Нормандии, которая была осуществлена 6 июня 1944 года, передавало французское радио Europe 1.

«Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца», — говорилось в материале.

По данным СМИ, Франция не ожидает, что на мероприятии будет присутствовать лично президент России Владимир Путин. Однако официальный Париж отмечает огромную роль СССР и его жертвы во Второй мировой войне, поэтому российская делегация получит официальное приглашение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Кремле высказались об идее «олимпийского перемирия» на Украине.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
«Это так не работает»: Сергей Жорин рассказал о налоговых махинациях
14:52
Власти Запорожской области сообщили о теракте в отношении депутата
14:45
В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
14:41
Повышение доступности: в России увеличили затраты на лекарства для льготников
14:25
«Просто невозможно»: Иосиф Пригожин о зацикленности Валерии на похудении
14:23
Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок