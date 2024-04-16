Известнейший российский журналист Эдуард Петров празднует 50-летний юбилей

|
Пятый канал
Пятый канал 56 0

За годы работы созданы сотни программ и проведены тысячи расследований.

Известнейший российский журналист Эдуард Петров празднует 50-летний юбилей

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Эдуард Петров большую часть жизни работает в телевизионном эфире. Сегодня автор и ведущий программы «Расследование с Эдуардом Петровым», заместитель директора, начальник службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» на телеканале «Россия», член Центрального штаба «Народного фронта» отмечает День рождения — 50 лет. Из них более тридцати неразрывно связаны с работой на телевидении. Причем в одном из самых сложных и опасных направлений журналистики — криминальном.

Эдуард пришел на телевидение 1993 году в качестве криминального корреспондента программы «Времечко» на телеканале НТВ. Позже была работа в программе «Сегоднячко» и в Службе информации телеканала в проектах «Сегодня», «Профессия — репортер», «Итоги». По долгу службы бывал в горячих точках.

В 2001 году перешел на телеканал «Россия», где работал специальным корреспондентом в программах «Вести» и «Вести недели».

Миллионам зрителей Эдуард Петров знаком по проекту «Честный детектив», где он был автором и ведущим с 2003 по 2016 год, когда программа стала называться «Расследование с Эдуардом Петровым». Сейчас проект выходит на телеканале «Россия 24».

За эти годы зрители увидели сотни программ, а Эдуардом Петровым проведены тысячи расследований. Он первым в отечественной журналистике начал отрабатывать преступления по тому же принципу, что и реальные следственные группы. Именно поэтому материалы журналиста так высоко ценятся зрителями.

Работа Эдуарда Петрова зачастую связана с большим риском. Как в свое время признавался сам Эдуард в интервью «Известиям»: «За кадром остается немало интересного, относящегося к делу: как нам угрожают, как подкупают… И мне кажется, что зрителям будет любопытно увидеть, как себя ведет и что говорит их мэр или другой политик без включенной камеры».

За свою деятельность Эдуард Петров не раз получал заслуженные ведомственные и государственные награды — премию ФСБ за документальный фильм «Двойной агент», Орден Дружбы за большие заслуги в развитии телевидения и радиовещания, Орден Почета за большой вклад в развитие средств массовой информации и другие. Кроме того, Эдуард занимает активную гражданскую позицию, являясь членом Общественных советов при Следственном комитете, МВД и ФСИН России.

Пятый канал поздравляет коллегу с Юбилеем и желает долгих лет плодотворной работы.

+8° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:01
«Это так не работает»: Сергей Жорин рассказал о налоговых махинациях
14:52
Власти Запорожской области сообщили о теракте в отношении депутата
14:45
В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
14:41
Повышение доступности: в России увеличили затраты на лекарства для льготников
14:25
«Просто невозможно»: Иосиф Пригожин о зацикленности Валерии на похудении
14:23
Патрушев назвал причины мощных паводков в регионах России

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок