Санду сообщила об отказе выносить на референдум вопрос о присоединении Молдавии к Румынии

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Молдавия отказалась выносить на референдум вопрос о присоединении к Румынии

Санду сообщила об отказе выносить на референдум вопрос о присоединении Молдавии к Румынии

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

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Он должен пройти в октябре этого года.

Вопрос о присоединении Молдавии к Румынии не будет выноситься на референдум о европейской интеграции, который пройдет в октябре 2024 года. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду.

«Этот референдум о европейской интеграции, вопрос о присоединении (Молдавии — Прим. ред.) к Румынии не стоит», — отметила политик.

Она также добавила, что у Кишинева сложились благоприятные отношения с Бухарестом.

Ранее 5-tv.ru писал, что действующие власти Молдавии загоняют народ в бедность, и ситуация постоянно ухудшается. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул отметила, что еще в период предвыборной кампании на этот пост она, как и ее команда, в том числе лидер оппозиционной партии Молдавии Илан Шор, обещали сделать все, чтобы улучшить ситуацию для жителей автономии.

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