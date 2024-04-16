«На месте работают»: стали известны подробности теракта в Запорожской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 11 0

После покушения на Якименко в Запорожской области проводят следственные действия

«На месте работают»: стали известны подробности теракта в Запорожской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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При взрыве пострадал депутат Антон Якименко. В каком он сейчас состоянии?

Депутат Антон Якименко, пострадавший при теракте в Запорожской области, выжил при взрыве. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Покушение произошло днем 16 апреля. По словам Рогова, взрывное устройство было размещено на воротах на уровне головы, и сработало в тот момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор.

Сейчас жизни Якименко ничего не угрожает. На месте происшествия ведутся оперативные мероприятия.

«Повезло, основное направление взрыва прошло мимо. Его задело по касательной. На месте теракта работают следователи. Идет опрос свидетелей», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Антон Якименко — депутат Акимовского окружного совета, член партии «Единая Россия», руководитель подразделения ГУП «Государственный зерновой оператор» «Акимовское».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о подозреваемом в подрыве машины Прозорова в Москве.

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