BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 35 0

Украина ищет наемников в Южной Корее

BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее

Фото: www.globallookpress.com / KIM Jae-Hwan

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Тема:
Спецоперация

Преимуществом будет, если кандидат является оператором БПЛА.

Украина продолжает попытки найти наемников в Южной Корее, однако пока что получается не очень. О том, что боевики продолжают вербовать наемников свидетельствуют объявления, которые распространены в интернет-сообществах азиатской страны. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

«В одной украинской боевой группе объявили о наборе сотрудников. В тексте перечислены требования к „специалистам“: возраст 20-35 лет, минимальная физическая форма, „общая адекватность“ и другие», — написали в южнокорейском сообществе.

Преимуществом для соискателей будут квалификации боевого медика, инженера, оператора БПЛА или снайпера. Эти условия необязательны, но желательны.

Предложение о сотрудничестве с киевским режимом сопроводили видеоролики с демонстрацией «минимальных физических требований», которые необходимы для участия в боевых действиях. Также к посту приложили фотографии военных с украинских символикой.

Сначала объявление опубликовали в одном из военных сообществ Незалежной в Telegram-канале. Позже его перевели на корейский язык. Это указывает на целенаправленные попытки вербовки иностранных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России объявлен в розыск самый молодой грузинский наемник ВСУ.

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BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее

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