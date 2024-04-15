В России объявлен в розыск самый молодой грузинский наемник ВСУ

ТАСС: снайпер из Грузии объявлен в РФ в розыск и заочно арестован за экстремизм
Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta
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Он заочно заключен под стражу решением суда в Москве.
Следователи России объявили в федеральный и международный розыск грузинского снайпера, который участвует в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Российскими следователями вынесено постановление об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти и наемничестве», — говорится в материале.
Отмечается, что самый молодой боевик обвиняется в возбуждении вражды и ненависти с использованием СМИ, угрозах применения насилия и наемничестве. Суд в Москве по ходатайству следствия принял решение о заочном заключении под стражу Бесиковича.
Прежде Басманный суд Москвы заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили (Мамука Мамулашвили). Он объявлен в федеральный и международный розыск за «наемничество и возбуждение ненависти с использованием СМИ с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СБУ Василий Малюк обжаловал заочный арест, решение о котором вынес в марте Басманный суд Москвы. При этом он по-прежнему объявлен в розыск.
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