В России объявлен в розыск самый молодой грузинский наемник ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

ТАСС: снайпер из Грузии объявлен в РФ в розыск и заочно арестован за экстремизм

В России объявлен в розыск самый молодой грузинский наемник ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Он заочно заключен под стражу решением суда в Москве.

Следователи России объявили в федеральный и международный розыск грузинского снайпера, который участвует в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Российскими следователями вынесено постановление об объявлении в розыск Гелашвили Георгия Бесиковича 2002 года рождения, который скрывается от органов предварительного следствия в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти и наемничестве», — говорится в материале.

Отмечается, что самый молодой боевик обвиняется в возбуждении вражды и ненависти с использованием СМИ, угрозах применения насилия и наемничестве. Суд в Москве по ходатайству следствия принял решение о заочном заключении под стражу Бесиковича.

Прежде Басманный суд Москвы заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили (Мамука Мамулашвили). Он объявлен в федеральный и международный розыск за «наемничество и возбуждение ненависти с использованием СМИ с применением насилия лицом с использованием своего служебного положения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СБУ Василий Малюк обжаловал заочный арест, решение о котором вынес в марте Басманный суд Москвы. При этом он по-прежнему объявлен в розыск.

Тема:
Спецоперация
15 апр
Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении украинской станции РЭБ «Хмара»
15 апр
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне спецоперации
15 апр
Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны спецоперации
15 апр
Власти Бердянска сообщили о попытке ВСУ атаковать город западными ракетами
15 апр
Украинские СМИ сообщили о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным «Виски»
15 апр
Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar
15 апр
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
15 апр
Подполье заявило об ударе по расположению французских наемников ВСУ в Славянске
15 апр
Средства ПВО перехватили украинский дрон над Краснодарским краем
15 апр
Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб
+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
В Крыму ввели запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер
17:11
Дима Билан приучил своего кота из Донецка к просмотру «рилсов»
16:55
Эмоции в авангарде: психолог рассказала о различиях в ревности у мужчин и женщин
16:53
Генпрокурор РФ Краснов встретился с министром юстиции Алжира
16:39
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова*
16:25
Сердцу не прикажешь: терапевт раскрыла тайну онемения рук и ног по утрам

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
«Состояние такое же»: когда Юрия Куклачева переведут из реанимации
Супруги Чекалины делят имущество общей стоимостью в один миллиард рублей
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок